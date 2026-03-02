O transporte coletivo urbano de Juiz de Fora retoma gradualmente, nesta segunda-feira (2), o cumprimento dos horários habituais de dias úteis. A operação, no entanto, ainda ocorre em regime de segurança, já que há vias com trânsito impedido após os estragos causados pelas chuvas.

Segundo a prefeitura, podem ocorrer atrasos devido aos trabalhos de limpeza e desobstrução que continuam sendo realizados por equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e da Secretaria de Obras. As forças de segurança também permanecem mobilizadas na cidade.

Algumas linhas operam com itinerários alternativos para garantir o atendimento à população.

No momento, as linhas 300 (Campo Alegre/Via Granjas Primavera) e 304 (Caeté) seguem sem operação. Já as linhas 525 e 535, que atendem à Universidade Federal de Juiz de Fora, circulam com número reduzido de veículos, já que as aulas da instituição estão suspensas até sexta-feira (6).

As atualizações em tempo real podem ser acompanhadas pelo aplicativo Cittamobi, que informa previsão de chegada dos ônibus, linhas em funcionamento e eventuais alterações ao longo do dia.

