O corpo de um homem foi localizado na manhã deste domingo (1º) nas águas do Rio Paraibuna, no bairro Granjas Bethel, em Juiz de Fora. A vítima aparenta ter entre 50 e 60 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores avistarem o corpo preso a uma galhada na margem oposta à Rua Hilda Belina da Silva. No local, os militares confirmaram a ocorrência e, com o uso de embarcação e equipamentos específicos para atuação em ambiente aquático, realizaram a retirada.

Segundo os bombeiros, até o momento não há registro de desaparecimento em aberto relacionado às chuvas na região, e não é possível afirmar que o caso tenha ligação com os eventos climáticos recentes.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais, que realizou os trabalhos de perícia. As circunstâncias e a causa da morte serão investigadas.

Tags:

Corpo | rio