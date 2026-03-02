A Avenida Senhor dos Passos, na altura do Parque das Águas, e a Rua Diva Garcia, no bairro Linhares, no sentido Centro/Bairro, foram interditadas de forma preventiva em Juiz de Fora. Os dois pontos receberam defensas fixas, barreiras físicas instaladas para impedir o tráfego de veículos devido ao risco à vida.

As interdições se somam aos bloqueios já existentes na Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Vale do Ipê, e na Rua Benjamin Guimarães, no Democrata. Nesses locais, o trânsito foi interrompido por risco geológico. Em alguns trechos, a adoção de barreiras fixas ocorreu após motoristas desrespeitarem bloqueios anteriores feitos com sinalização móvel.

Também foram fechadas as ruas Professor Lander e Baependi, no Vitorino Braga, além das ruas Arcanjo de Campos Miranda e Professor Pelino de Oliveira, no Eldorado.

A relação das vias que permanecem bloqueadas será divulgada assim que os registros forem atualizados.



Limpeza e liberação de vias

Equipes do Demlurb, da Empav e da Secretaria de Obras continuam atuando na desobstrução e limpeza de ruas atingidas pelas chuvas.

Na sexta-feira (27), foram liberados o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no Centro, e a Ponte Domingos Alves Pereira (Ponte Vermelha), em Santa Terezinha. Desde então, outras 19 vias em diferentes bairros da cidade também foram desobstruídas.

Agentes de trânsito monitoram desvios importantes, como na Avenida Presidente Itamar Franco, no acesso ao Portão Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora.

As interdições estão sendo atualizadas nos aplicativos Waze e Google Maps, enquanto painéis eletrônicos orientam os motoristas nas áreas afetadas.

Tags:

Bloqueio | Vias