O retorno às aulas na rede municipal de ensino de Juiz de Fora está marcado para o dia 9 de março. Na mesma data, as creches municipais também voltarão a funcionar.

Desde as fortes chuvas que atingiram a cidade, unidades escolares e equipes da educação têm atuado no apoio aos abrigos instalados no município.

Paralelamente, a Secretaria de Educação organiza os procedimentos para a retomada das atividades, com foco na segurança de estudantes, profissionais e famílias.

A prefeitura informou que novas atualizações poderão ser divulgadas caso haja mudanças na programação.

