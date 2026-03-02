O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) aprovou a implementação de uma linha de financiamento voltada a empresas que sofreram prejuízos em decorrência das fortes chuvas que castigaram a Zona da Mata Mineira nas últimas semanas. A iniciativa tem foco em cidades como Juiz de Fora e Ubá, onde várias atividades econômicas foram profundamente afetadas pelos temporais.

A medida foi definida na última sexta-feira (27) e deverá ser oficialmente anunciada pelo Governo de Minas Gerais. A proposta surgiu após articulação do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB). A criação da linha de crédito também contou com apoio de lideranças parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O programa está sendo estruturado como parte de um pacote de ações pensado para reduzir os impactos econômicos dos temporais na região. Além de empresas de diferentes portes, a linha deverá atender negócios que enfrentam dificuldades financeiras decorrentes dos danos causados pelas enchentes e deslizamentos, permitindo a reestruturação de capital de giro e a recuperação das operações comerciais.

Noraldino Júnior, durante viagem a Brasília, também discutiu com autoridades federais outras formas de apoio que podem ser oferecidas ao setor produtivo.

Os estragos provocados pela série de temporais que atingiram a região desde o dia 23 de fevereiro deixaram dezenas de mortes e provocaram um elevado número de desabrigados, intensificando a necessidade de soluções que impulsionem a recuperação econômica e social das áreas afetadas.

