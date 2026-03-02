A pista de subida da Avenida Presidente Itamar Franco, no trecho próximo ao Portão Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi liberada para o trânsito nesta segunda-feira (2). Com o fim do bloqueio, a mão dupla implantada provisoriamente no local foi desfeita e as conversões voltaram a ser permitidas.

No bairro Democrata, as cancelas instaladas na Rua Benjamin Guimarães também foram retiradas. A via volta a operar em mão dupla. A alteração havia sido adotada após o fechamento preventivo de um trecho da Avenida Vereador Laudelino Schettino, que dá acesso à Benjamin Guimarães. A Rua Violeta dos Santos também passa a funcionar em mão dupla para manter a fluidez do tráfego. Apesar da liberação, a orientação é para que motoristas evitem a Rua Benjamin Guimarães em caso de chuva, já que há risco de alagamentos.

O município mantém interdições preventivas por risco à vida na Estrada Engenheiro Gentil Forn, na Avenida Senhor dos Passos, na região do Parque das Águas, e na Rua Diva Garcia, no Linhares, no sentido Bairro–Centro.

Outras vias seguem com bloqueio total, conforme registros da central de monitoramento da Secretaria de Mobilidade Urbana. Entre elas estão a Avenida Senhor dos Passos (Parque das Águas), a Estrada Engenheiro Gentil Forn (Morro da Glória/Vale do Ipê) e diversas ruas nos bairros Vila Ideal, Vitorino Braga, São Bernardo, Dom Bosco, Cerâmica, Alto dos Passos, Estrela Sul, Santa Rita, Grajaú, Fábrica, Jóquei Clube, Bairu e Linhares.

A lista pode sofrer alterações, já que novos pontos de interdição podem ser incluídos conforme atualização das equipes de trânsito.