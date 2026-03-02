O abastecimento de água segue normalizado na maior parte de Juiz de Fora, mas alguns bairros ainda enfrentam problemas pontuais após as chuvas. A Companhia de Saneamento Municipal mantém equipes mobilizadas nesta segunda-feira (2) para corrigir falhas no sistema.

Na região Nordeste, a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) São Luiz está com a bomba em funcionamento, porém o reservatório ainda não recuperou o nível ideal. Há suspeita de rede quebrada, o que pode afetar temporariamente o abastecimento no Residencial São Luiz.

Situação semelhante ocorre na EEAT Jardim das Flores. Apesar de a bomba operar normalmente, o reservatório não apresentou recuperação, e técnicos avaliam possível problema na rede. O fornecimento pode ser impactado em parte do Jardim das Flores e no loteamento Bom Jardim.

No bairro Pedras Preciosas, o reservatório Pedras Preciosas I também não se normalizou devido à suspeita de rompimento de rede. Já a EEAT Santo Antônio funciona com bomba ativa, mas sem recomposição do reservatório, afetando parcialmente os bairros Alto Santo Antônio, Nossa Senhora de Lourdes, Parque Serra Verde, Santo Antônio do Paraibuna, Sítio São Joaquim, Terras Altas, Tiguera e Vila Cruzeiro.

No Santa Rita, o registro da Rua Urias Fonseca permanece fechado por risco geológico, o que pode comprometer o fornecimento na parte alta do bairro, especialmente nas ruas Oscar Teodoro e em trecho da Rua Geraldo Paleta. No Dom Bosco, o registro da Rua Vicente Beghelli segue fechado durante a noite, das 22h às 6h30, também por risco geológico, impactando áreas mais elevadas.

Os bairros Jardim Natal e Jóquei Clube ainda podem registrar desabastecimento em razão de um registro fechado na Rua Tenente Lucas Dumont e da paralisação da EEAT Jóquei Clube.

Outra ocorrência foi identificada na EEAT Alto Grajaú, onde houve quebra de uma estrutura da unidade. Para o reparo, foi necessário interromper temporariamente a estação, o que pode afetar o abastecimento no Alto Grajaú, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, além de partes do Marumbi e do Jardim das Flores.

Segundo a companhia, as ocorrências são tratadas como pontuais, e as equipes seguem em campo para restabelecer o fornecimento pleno nas áreas afetadas.

