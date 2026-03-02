A Prefeitura informou que não é necessário procurar as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) apenas para fazer ou atualizar o Cadastro Único neste momento. Devido ao estado de calamidade provocado pelas chuvas, os benefícios emergenciais destinados às famílias atingidas serão concedidos mesmo que o cadastro esteja desatualizado.

As pessoas desalojadas, que estão temporariamente na casa de parentes ou amigos, podem procurar qualquer unidade do CRAS para registrar a situação. Todas as unidades estão autorizadas a realizar o atendimento, independentemente do bairro onde a família tinha referência anteriormente.

No caso de famílias vinculadas ao CRAS Centro, mas que estejam provisoriamente em outras regiões da cidade, a orientação é buscar atendimento na unidade mais próxima do local onde estão hospedadas.

Já as pessoas desabrigadas que permanecem em abrigos temporários, escolas ou outros espaços organizados pelo poder público não devem se deslocar até o CRAS. O cadastramento está sendo feito diretamente nos locais de acolhimento pelas equipes responsáveis.

Segundo a Prefeitura, a medida busca organizar o fluxo de atendimento, evitar deslocamentos desnecessários e garantir que todas as famílias afetadas tenham acesso rápido e seguro aos benefícios.

Tags:

Atendimento | Cadastro | Cadastro Único | CRAS | Prefeitura | Único