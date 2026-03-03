Imóveis atingidos por água, lama ou deslizamentos de terra durante as chuvas da última semana em Juiz de Fora terão isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O decreto foi assinado nessa segunda-feira (2) pela prefeita Margarida Salomão.

A medida amplia uma norma já existente, que previa isenção apenas para casos de alagamentos e inundações. Com a mudança, também passam a ser contemplados imóveis danificados por instabilidade do solo e deslizamentos. O benefício vale inclusive para contribuintes que já tinham efetuado o pagamento do imposto antes do temporal.

O decreto define os procedimentos para que os proprietários solicitem a isenção. O tema também foi acompanhado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Nos últimos dias, o município informou que o sistema de requerimento do benefício passou por ajustes para tornar o processo mais ágil. Detalhes sobre prazos e critérios de solicitação devem ser divulgados nos canais oficiais.

