Os abrigos montados em Juiz de Fora para atender pessoas afetadas pelas chuvas não funcionam como pontos de entrega de doações. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, esses espaços são destinados exclusivamente ao acolhimento de desabrigados e operam com regras de acesso restrito para garantir privacidade e segurança.

As doações destinadas às famílias acolhidas estão sendo centralizadas em locais específicos. A distribuição é organizada a partir do prédio-sede da Prefeitura e também na Praça CEU.

A orientação é que roupas, alimentos e outros donativos sejam entregues apenas nos pontos oficiais de recolhimento ou por meio de entidades voluntárias parceiras.

Entre os locais de arrecadação estão o prédio-sede da Prefeitura (Avenida Brasil, 2001, térreo), Casa da Mulher (Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga), Shopping Jardim Norte, Unimed Juiz de Fora, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – campus Juiz de Fora, lojas dos Supermercados Bahamas, Sindicato dos Bancários, Igreja Metodista em Bela Aurora, UniAcademia, Independência Shopping, Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACI), Secretaria Especial de Igualdade Racial, Loja Maçônica, Mister Shopping, Souza Gomes Imóveis, Trade Hotel, Shopping Alameda, Salvaterra Restaurante, praça de pedágio de Simão Pereira (BR-040), Sesc Mesa Brasil, Colégio Adventista de Juiz de Fora, Igreja Adventista do Sétimo Dia – Central de Juiz de Fora, ADRA Juiz de Fora, lojas Sr. A Granel, agências Sicredi, Creche Arco-Íris e Mana Poke.

A lista pode ser atualizada conforme a organização da campanha de arrecadação.

