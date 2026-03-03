Dois setores da saúde municipal estão funcionando em novos endereços em Juiz de Fora. O Departamento de Internação Domiciliar (DID) foi transferido para o 4º andar do prédio da Companhia de Saneamento Municipal, na Avenida Rio Branco, 1843, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Os pacientes continuam sendo encaminhados pelas unidades conveniadas ao SUS, após avaliação clínica.

Já o Departamento de Gestão de Demandas Especiais (DGDE) retomou os atendimentos no prédio da Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, 523, também no Centro. O funcionamento é das 8h às 17h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) operam, em sua maioria, normalmente. A UBS Alto do Grajaú atende provisoriamente no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Raulina Magalhães, 40. A UBS Jardim da Lua funciona na Escola Municipal Belmira Duarte. A UBS Santa Cecília atende na Escola Estadual Fernando Lobo. A única unidade sem atendimento é a UBS Caeté.

O PAM Marechal mantém atendimento regular, incluindo demandas espontâneas de vítimas das chuvas.

Na área de limpeza urbana, o Demlurb segue com a retirada de barro e resíduos em diversos pontos da cidade. A coleta de lixo convencional e seletiva ocorre onde há condições seguras para circulação dos caminhões. A orientação é para que moradores evitem estacionar em trechos com máquinas em operação e organizem corretamente materiais inservíveis para descarte, sem bloquear calçadas ou esquinas.

A Cesama funciona normalmente durante a semana, conforme o expediente de cada unidade. A agência de atendimento atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. O teleatendimento opera 24 horas pelos números 115 e 0800 115 3232.

O Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA) mantém expediente das 7h às 17h em todas as unidades. A Casa da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também seguem com atendimento normal.

As escolas municipais permanecem com aulas suspensas, com previsão de retorno no dia 9 de março.

O Restaurante Popular atende normalmente nas duas unidades: no Centro, das 10h às 14h, e em Benfica, das 11h às 14h.

O transporte coletivo opera com horários de dias úteis, mas com frota e itinerários adaptados às condições das vias. O aplicativo Cittamobi informa, em tempo real, horários e trajetos com base no GPS dos veículos.

A Praça CEU segue como ponto de recebimento de doações às vítimas das chuvas e também abriga temporariamente animais resgatados. Já o Parque Municipal e o Museu Mariano Procópio estão com atividades suspensas por tempo indeterminado.