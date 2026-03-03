As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora deixaram 65 pessoas mortas e mais de 8.500 desalojadas ou desabrigadas, mobilizando uma rede de solidariedade na cidade e em todo o Brasil. Para auxiliar no atendimento às vítimas, a PJF abriu uma conta específica para recebimento de doações via Pix, que já arrecadou R$1.581.791,88, segundo dados oficiais.

Diante do volume de recursos, a reportagem do Portal Acessa.com questionou como será feita a prestação de contas à população, se haverá divulgação detalhada da destinação dos valores e se os extratos bancários da conta serão tornados públicos.

Em resposta, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o dinheiro arrecadado está depositado em conta aberta exclusivamente para esse fim, com saldo divulgado diariamente. Ainda conforme o Executivo, foi iniciado na semana passada o processo de contratação emergencial de itens de higiene pessoal e roupas íntimas com parte dos recursos.

A administração municipal declarou que as compras e a distribuição serão realizadas com transparência, atendendo abrigos públicos e também pessoas acolhidas por familiares e amigos. Informou ainda que está trabalhando na implementação de mecanismos de divulgação mais detalhados sobre a aplicação dos valores.

Gastos já informados

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura detalhou a utilização de R$103.801,84 para atender necessidades imediatas de pessoas abrigadas. O montante foi destinado a:

R$32.920,78 em alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, fubá e açúcar;

R$38.813,76 em hortifrutigranjeiros, incluindo batata, inhame, couve, banana e manga;

R$14.300,00 em proteínas, como filé de peito de frango;

R$17.767,30 na aquisição de leite em pó.

Até o momento, não foram divulgadas notas fiscais das compras nem os extratos da conta bancária utilizada para o recebimento das doações via Pix.

A Prefeitura reiterou que está estruturando formas adicionais de transparência em relação aos recursos arrecadados e sua destinação.

Tags:

EXTRATO | Prefeitura