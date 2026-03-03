Moradores do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro São Geraldo, em Juiz de Fora, procuraram a reportagem após receberem, neste ano, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo relatos, desde a entrega dos imóveis, há anos, não havia emissão do carnê, o que causou preocupação entre as famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade social e, em alguns casos, de extrema pobreza.

De acordo com os moradores da Rua Clóvis Seria da Motta, a cobrança em 2026 foi recebida com surpresa, já que acreditavam estar contemplados com isenção permanente do imposto.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que não houve suspensão de isenção de IPTU. Segundo o Executivo municipal, desde a entrega das residências existem 140 imóveis cadastrados na via, sendo 50 com remissão e dois com isenção formal do tributo.

A Prefeitura esclareceu que a cobrança enviada neste ano refere-se a imóveis que, anteriormente, não vinham sendo cobrados por remissão, procedimento adotado à época da entrega das unidades, já que os valores apurados eram considerados muito baixos conforme os cálculos vigentes.

O Acessa também havia questionado se a Prefeitura havia comunicado com antecedência aos moradores, mas o Executivo não respondeu a esta pergunta.

Com os reajustes aplicados, o município passou a emitir os lançamentos em 2026. Ainda segundo a PJF, os valores continuam reduzidos, girando em torno de R$ 150 por ano.

A administração municipal informou ainda que moradores que desejarem podem solicitar revisão do lançamento pelos canais oficiais da Prefeitura.

Tags:

Geral | IPTU | MP