Três homens, de 20, 43 e 66 anos, de nacionalidade portuguesa, foram presos nesta terça-feira (3) suspeitos de aplicar golpes e vender produtos falsificados em Juiz de Fora, cidade que está sob decreto de calamidade pública após as fortes chuvas dos últimos dias. A ação também resultou na apreensão de dois veículos de luxo usados pelo grupo.

A operação, denominada Operação Burla, foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com as investigações, os suspeitos circulavam pela cidade oferecendo mercadorias falsificadas como se fossem originais, prometendo descontos.

Entre os itens apreendidos estão ternos, roupas, óculos, perfumes, malas, mochilas, panelas e faqueiros de marcas conhecidas, comercializados de forma enganosa.

Segundo a polícia, o grupo foi identificado durante o monitoramento das áreas atingidas pelas chuvas. A corporação também localizou registros de ocorrências semelhantes envolvendo os investigados em municípios como Patos de Minas e Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba.

Após o levantamento de informações, os suspeitos foram abordados no momento em que chegavam a um hotel no centro da cidade. Nos veículos e em três quartos ocupados por eles foram encontrados grandes volumes de produtos falsificados. Conforme a PCMG, os homens confessaram a prática e admitiram que armazenavam as mercadorias no hotel.

Uma mulher de 43 anos que estava com o grupo foi ouvida e liberada após negar participação nos crimes.

O delegado Márcio Rocha afirmou que os investigados atuavam em um momento de fragilidade social. “Identificamos que os investigados estavam atuando justamente em um momento de fragilidade social, buscando se aproveitar da situação enfrentada pela cidade para aplicar golpes”, disse. Ele acrescentou que “a resposta foi rápida e firme, para impedir que mais pessoas fossem lesadas”.

Os três homens tiveram as prisões em flagrante ratificadas por crimes contra a propriedade industrial e associação criminosa e foram encaminhados ao sistema prisional. Os veículos utilizados pelo grupo foram apreendidos e removidos para um pátio credenciado.

A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas procurem uma delegacia para registrar ocorrência.

