O transporte coletivo urbano retomou gradualmente o atendimento em Juiz de Fora nesta segunda-feira (2), operando com os horários habituais de dias úteis, mas ainda sob esquema de segurança por causa de vias interditadas após as chuvas do dia 23 de fevereiro. Algumas linhas seguem com desvios e limitações.

Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora e da Secretaria de Obras continuam atuando na limpeza e desobstrução de ruas e avenidas. Apesar da retomada, podem ocorrer atrasos em razão dos serviços em andamento e das interdições.

A linha 304 – Caeté voltou a circular após a liberação da estrada de acesso à localidade. Já a linha 300 – Campo Alegre / Via Granjas Primavera permanece suspensa.

As linhas 525 e 535 – UFJF operam com número reduzido de veículos, considerando que as aulas da Universidade Federal de Juiz de Fora estão suspensas até sexta-feira (6).

Entre os principais desvios, as linhas da série 300 que passam pela União Indústria (301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 313, 315, 335 e 399) realizam trajeto de ida e volta pela Alameda Ilva Melo Reis, no bairro Santo Antônio.

As linhas da série 400 que passam pela Rua Diva Garcia (413, 415, 420, 423, 425, 427, 428, 429 e 435) seguem, no sentido Bairro/Centro, pela Rua Luiz Fávero, com acesso ao centro pelo bairro Marumbi. No sentido Centro/Bairro, não houve alteração.

Já as linhas da série 500 que utilizam a Estrada Engenheiro Gentil Forn (525, 530, 531, 533, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 547, 548, 555 e 599) acessam a UFJF pelo Portão Norte, seguem pelo Anel Viário da universidade e saem pelo Portão Sul, passando pelas avenidas Presidente Itamar Franco, Francisco Bernardino e Presidente Getúlio Vargas. No sentido inverso, o trajeto ocorre pelas avenidas Presidente Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco, com entrada pelo Portão Sul e saída pelo Portão Norte da UFJF.

As linhas da série 600 que passam pela Rua Bernardo Mascarenhas, na chamada Curva da Miséria (600, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 622, 626 e 647), operam com desvio de ida e volta pelo bairro Monte Castelo.

As atualizações em tempo real sobre horários, itinerários e eventuais alterações podem ser acompanhadas pelo aplicativo Cittamobi, que informa a previsão de chegada dos ônibus e envia alertas ao longo do dia.

Tags:

Transporte | Transporte Coletivo