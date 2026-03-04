Moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora na última semana poderão receber atendimento psicológico gratuito. O serviço será oferecido pela clínica-escola da Estácio Juiz de Fora, com atendimentos presenciais de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O suporte é voltado a pessoas que enfrentam medo, ansiedade, insônia, irritabilidade ou outros impactos emocionais após situações como alagamentos, perdas materiais e desalojamento. O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (32) 98838-9696. A clínica funciona na Avenida Presidente João Goulart, 600, no bairro Cruzeiro do Sul.

Especialistas alertam que eventos extremos podem desencadear quadros de sofrimento psíquico que nem sempre são percebidos de imediato, como crises de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia da instituição, Alexandre Augusto, é comum que, após desastres naturais, a atenção se concentre apenas na reconstrução material. “É fundamental olhar também para a reconstrução emocional. Muitas pessoas passam a reviver o medo constantemente, têm dificuldade para dormir ou sentem culpa por terem sido poupadas enquanto outras perderam mais”, afirma.

Ele reforça que buscar ajuda é uma medida de cuidado. “O sofrimento psíquico não é visível como a água na rua, mas ele existe e pode se agravar se não for acolhido. O atendimento psicológico oferece um espaço seguro para elaborar essas vivências e reduzir os impactos a médio e longo prazo”, destaca.

Os atendimentos serão realizados por alunos em formação, sob supervisão profissional, dentro da proposta de clínica-escola. A orientação é que pessoas que tenham vivenciado situações de risco ou que estejam enfrentando sofrimento emocional após as chuvas procurem o serviço o quanto antes.