Após as chuvas que atingiram Juiz de Fora, a Prefeitura liberou novas vias para o tráfego nessa terça-feira (3), enquanto mantém interdições totais e parciais em pontos considerados de risco. A atualização faz parte da força-tarefa montada para recuperar a mobilidade urbana no município.
Novas vias liberadas
Estão novamente abertas ao tráfego:
- Ruas Professor Lander e Baependi (liberação para veículos leves, com atuação da Defesa Civil e da Secretaria de Mobilidade Urbana – SMU)
- Rua Víctor Spagnolo, no Santa Luzia (veículos leves)
- Rua Dr. Jamil Altaf, no Vale do Ipê (desobstruída por equipes da Empav)
- Rua José Basílio da Costa, no Jóquei Clube (desobstruída pela Empav)
- Rua Franklin de Paula Marquês, no Barbosa Lage (desobstruída pela Empav)
Agentes da SMU seguem posicionando painéis de mensagens em pontos estratégicos para orientar motoristas sobre desvios. As alterações também já foram atualizadas nos aplicativos Waze e Google Maps.
Interdições preventivas
Alguns locais permanecem interditados por risco à segurança:
- Estrada Engenheiro Gentil Forn
- Avenida Senhor dos Passos, no Parque das Águas
- Rua Diva Garcia, no Linhares (apenas no sentido Bairro–Centro)
- Novos bloqueios poderão ser implantados, com barreiras fixas, caso haja necessidade.
- Trechos com interdição total (lista em atualização)
- Estrada Engenheiro Gentil Forn (entre a rotatória do Vale do Ipê e o cruzamento com a Rua José Lourenço Kelmer)
- Avenida Senhor dos Passos, Parque das Águas
- Rua Artesão Antônio de Oliveira, Adolpho Vireque
- Rua Diva Garcia, Linhares (sentido Bairro–Centro)
- Rua Ouro Fino, Bonfim
- Rua Bernardo Mascarenhas / Avenida Olavo Bilac (Curva da Miséria), Cerâmica
- Rua Elmira Celestina Fontes, Cerâmica
- Avenida Joaquim Vicente Guedes, Graminha
- Estrada União Indústria (BR-267)
- Rua Acácia do Paraibuna, Bom Pastor
- Rua Clóvis Jaguaribe, Bom Pastor
- Rua Professor Thompson Palhares, Santa Luzia
- Rua Monsenhor Gustavo Freire, Dom Bosco (entre Cruzador Bahia e Araguari)
- Rua Francisco Altomar, Ipiranga
- Rua Professor Francisco Faria, Bairu (entre Américo Lobo e Eugênio Fontainha)
- Rua Professor Pelino de Oliveira, Eldorado
- Rua Arcanjo de Campos Miranda, Eldorado
- Rua Augusto Eckman, Jardim Natal
- Rua Detetive José Felipe, Jóquei Clube
- Rua Belizário de Castro, Grajaú
- Estrada Athos Branco da Rosa, Parque Serra Verde
A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e consultem os aplicativos de navegação antes de sair de casa, já que a situação das vias pode sofrer alterações ao longo do dia.
