Após as chuvas que provocaram 65 mortes, deixaram mais de 8,5 mil famílias desalojadas ou desabrigadas, e geraram mais de 2,9 mil ocorrências registradas pela Defesa Civil, a Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora informou que a água distribuída em Juiz de Fora segue tratada e monitorada com rigor. Segundo a companhia, o controle de qualidade é realizado a cada duas horas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) e conferido em cerca de 300 pontos da rede de distribuição, até os hidrômetros dos imóveis.

A Cesama ressalta que a responsabilidade pelas instalações internas, como reservatórios inferiores, caixas d’água e tubulações internas, é dos próprios moradores.

Abastecimento

De acordo com a atualização dessa terça-feira (3), as ocorrências de desabastecimento se tornaram mais pontuais, mas equipes técnicas seguem mobilizadas para restabelecer completamente o sistema nas áreas impactadas.

Entre os pontos que demandam maior atenção está a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Vitorino/Grajaú, onde houve quebra de rede com vazamento. A bomba precisou ser desligada por risco de deslizamento de terra. Após o reparo, o sistema será religado. Podem ser afetados os bairros Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Ladeira, Bom Jardim, Manoel Honório, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Santa Rita, Vila Sô Neném e Vitorino Braga.

Situação semelhante foi registrada na EEAT Milho Branco, desligada preventivamente devido a deslizamentos. O reservatório Milho Branco III também foi desativado por segurança. A interrupção pode impactar a Rua A, conhecida como Rua do Mirante da Árvore.

No Bom Clima, uma bomba foi desligada após desmoronamento de talude nas proximidades, o que impediu o acesso das equipes. A companhia avalia as condições para retomar a operação com segurança. O bairro e o entorno podem ser afetados.

Já no Granjas Triunfo, há registro de intermitência pontual na rede nova de abastecimento devido a testes operacionais. A previsão é de normalização após a conclusão dos serviços.

A companhia afirma que as medidas priorizam a segurança da população, das equipes e da estrutura do sistema, e que os trabalhos seguem para garantir o restabelecimento pleno do fornecimento no menor prazo possível.

Tags:

Abastecimento | água