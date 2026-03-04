Diante da instabilidade de algumas vias após as chuvas, a Defesa Civil de Juiz de Fora orientou, de forma preventiva, a evacuação de mais quatro ruas em Juiz de Fora nesta quarta-feira (4). A medida considera riscos geológicos e estruturais identificados pelas equipes técnicas.

As novas vias incluídas na recomendação são:

Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade, no Paineiras;

Rua Dr. Ignácio de Assis Villaça (Rua G), na Vila Olavo Costa;

Rua Baependi, entre o nº 142 e a bifurcação para a entrada da Estrada do Grotão, no Vitorino Braga;

Rua Cônego José Maria de Assunção, do nº 442 ao 561.

A Defesa Civil mantém monitoramento contínuo e informa que a lista pode ser alterada conforme novas avaliações.

Lista atualizada de ruas com evacuação preventiva (04/03 – 12h30)

Bom Pastor

Rua Clóvis Jaguaribe, do nº 25 ao 80.

Cruzeiro do Sul

Rua Valdomiro Elói do Amaral até a esquina com a Rua Benício de Souza Rocha.

Costa Carvalho

Rua São Vicente (lado par).

Avenida Mascarenhas, no trecho sobre a Rua São Vicente.

Dom Bosco

Rua Silvério da Silveira.

Rua José Claro Dia.

Rua Kátia Falconi.

Eldorado

Rua Arcanjo de Campos Miranda.

Rua Professor Pelino de Oliveira.

Esplanada e Monte Castelo

Rua Mammed Camilo.

Rua Nicolau Capelli.

Rua Walquírio Seixas de Faria.

Rua Expedicionário Antônio Novaes (Monte Castelo).

Grajaú

Rua Rosa Sffeir, do nº 375 ao 585 (apenas o lado com fundos para a Rua Miguel Jacob).

Jardim Natal

Rua Doutor Augusto Eckman.

Rua Tenente Lucas Drumond.

Rua Miguel Marcos Peres, do nº 58 ao 205.

Rua Pedro Moreira Cavalcanti, do nº 160 ao 282.

Jóquei I

Rua Detetive José Felipe.

Retiro

Rua José Augusto Araújo, do nº 53 ao 205.

Parque Burnier

Rua Natalino José de Paula.

Rua C.

Rua José Roque Souza.

Final da Rua Adelaide Campos de Resende.

Final da Rua Francisco Gonçalo de Faria.

Paineiras (trechos acima da Avenida Olegário Maciel)

Rua Luís Sansão.

Rua Pasteur.

Rua Constantino Paleta.

Rua Marechal Deodoro.

Rua Halfeld.

Rua Renato Cruz Frederico.

Rua do Carmelo.

Rua Redentor.

Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade.

Progresso

Travessa Jorge Knopp (Beco do Rato).

Santa Luzia

Rua Luiz Basílio Castor, do nº 15 ao 72.

Rua Cônego José Maria de Assunção, do nº 442 ao 561.

Santa Rita

Rua Urias Fonseca.

Rua Dr. Geraldo Paleta, a partir do nº 400.

Santos Anjos

Rua Rosalina Praxedes, do nº 34 ao 316.

Três Moinhos

Rua Maria Florice dos Santos.

Rua João Luzia.

Rua José de Castro Ribeiro.

Rua José Luiz Flores.

Rua Manoel Clemente.

Rua Vicente Paulo Bacelar.

Rua Natalina de Andrade Guerra.

Vila Olavo Costa

Rua Dr. Ignácio de Assis Villaça (Rua G), em todo o trecho.

Vila Ideal

Avenida Antônio Miranda.

Rua Giuseppe Novelino.

Rua João Luís Alves.

Rua Jorge Angel Livraga.

Rua José Monteiro.

Rua Vera Consuelo Nascimento.

Rua Miracema.

Vitorino Braga

Rua do Monte, do nº 314 ao 388.

Rua Baependi, do nº 142 até a bifurcação para a Estrada do Grotão.

A orientação é para que moradores das áreas citadas sigam as recomendações das equipes técnicas e busquem apoio junto aos canais oficiais do município em caso de necessidade.

