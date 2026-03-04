A Universidade Federal de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil de Juiz de Fora interditou o espaço do Colégio de Aplicação João XXIII em razão da catástrofe provocada pelas chuvas que atingiram a cidade. As primeiras vistorias técnicas realizadas no prédio e no entorno indicaram a necessidade de obras emergenciais.

Segundo a universidade, foi criada uma comissão multidisciplinar composta por técnicos da Pró-Reitoria de Infraestrutura, professores da Faculdade de Engenharia e do Departamento de Geografia para avaliar as condições de estabilidade e segurança da área, além de propor soluções para contenção da encosta.

A UFJF informou que, a partir dos laudos técnicos, adotará as medidas necessárias para solucionar os problemas identificados. O Ministério da Educação acompanha o processo.

Paralelamente, a instituição analisa espaços alternativos para funcionamento emergencial do colégio, com o objetivo de garantir segurança a estudantes, professores, técnicos-administrativos e funcionários terceirizados, além de minimizar impactos no calendário acadêmico.

A direção do João XXIII deve se reunir com a comunidade escolar na próxima sexta-feira (6) para apresentar o diagnóstico da situação e detalhar as alternativas para a retomada das aulas com segurança.

Tags:

Chuva | Chuvas | Defesa Civil