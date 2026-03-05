Crianças que perderam material escolar nas enchentes que atingiram Juiz de Fora poderão receber mochilas e kits de estudo por meio de uma campanha solidária criada por participantes do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) da Estácio. A iniciativa começou a produzir mochilas sustentáveis e também arrecada cadernos, lápis, borrachas e outros itens para ajudar estudantes afetados pelas chuvas às vésperas do início do ano letivo.

A ação surgiu após o temporal que deixou famílias desalojadas e provocou perdas dentro das casas. Entre os prejuízos estão materiais escolares de crianças que agora precisam reorganizar a rotina de estudos.

As mochilas estão sendo confeccionadas com tecidos grossos de cortinas e persianas reaproveitados, dentro do conceito de upcycling, prática que transforma materiais descartados em novos produtos, reduzindo o impacto ambiental. A proposta é entregar as mochilas já completas, com material escolar, para que os estudantes possam retomar as aulas.

A produção é orientada por Gláucia Machado, fundadora do ateliê GláuciArte, que destaca a durabilidade dos materiais utilizados. “São tecidos duráveis, que garantem mochilas fortes para o uso diário”, explica.

Para Tâmara Lis, coordenadora do projeto, a campanha tem um significado que vai além da doação de itens. “Quando uma família perde seus bens em uma enchente, o material escolar pode parecer pequeno diante de tantas outras necessidades. Mas para a criança, ele representa continuidade, esperança e pertencimento. Nosso objetivo é garantir que a educação não seja mais uma perda”, afirma.

As doações de materiais escolares podem ser entregues na sala da Atlética, localizada no primeiro andar do campus da Estácio. A campanha já está em andamento, enquanto as participantes do projeto iniciam a produção das mochilas que serão distribuídas aos estudantes atingidos pelas enchentes.

