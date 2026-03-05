Famílias afetadas pelas chuvas e deslizamentos em Juiz de Fora poderão receber um cartão humanitário com recursos para compra de itens básicos. A iniciativa está sendo organizada pela Cruz Vermelha Brasileira, por meio da filial de Minas Gerais, em parceria com a prefeitura do município.

O benefício terá caráter emergencial e será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelo temporal. O valor poderá ser usado para a compra de itens essenciais, como alimentos, produtos de higiene e materiais de limpeza.

Os recursos para o programa estão sendo arrecadados por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Para garantir transparência na gestão do dinheiro, foi aberta uma conta específica para a campanha, que será auditada pela empresa BDO.

Segundo os organizadores, o convênio e o plano de trabalho entre a Cruz Vermelha e a prefeitura ainda estão em fase final de elaboração. Após a conclusão dessa etapa, serão divulgados os critérios para que as famílias possam receber o benefício, além dos procedimentos de cadastro.

A previsão é que o acesso ao auxílio ocorra com validação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A Cruz Vermelha informou ainda que a campanha SOS Chuvas 2026 não possui recursos suficientes para atender todas as famílias atingidas na cidade. Por isso, o público que receberá o cartão será definido com base nos critérios da assistência social.

A orientação é que a população aguarde novas informações oficiais antes de procurar os CRAS. A entidade e a prefeitura informaram que novos detalhes sobre o benefício serão divulgados nos próximos dias.

Tags:

ajuda | Chuva | Chuvas | Famílias | juiz de fora