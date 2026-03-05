Depois de alguns dias com tempo mais estável, a chuva deve voltar a cair em Juiz de Fora no fim de semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia aponta aumento da instabilidade a partir de sábado (7) e emitiu aviso de acumulado de chuva válido entre domingo (8) e segunda-feira (9).

De acordo com o instituto, há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, o que pode provocar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em áreas de risco.

Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (5)

O dia deve ter muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 28°C, com ventos fracos.

Sexta-feira (6)

A previsão indica céu nublado a encoberto com chuviscos ao longo do dia. Os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Sábado (7)

A instabilidade volta a aumentar e o dia deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia entre 19°C e 27°C.

Domingo (8)

O domingo deve ser de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 19°C e máxima de 28°C. É neste dia que começa o período de maior risco de acumulado de chuva, segundo o alerta do INMET.

Orientações em caso de chuva forte

Diante da previsão de volumes elevados de chuva, a recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar sinais de instabilidade em encostas. Também é indicado, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Chuva | Fim de semana | Semana