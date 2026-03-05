A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quarta-feira (4) o cadastro de imóveis destinados a famílias que perderam suas casas após as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá. A medida faz parte da modalidade Compra Assistida do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução.

Pelo programa, famílias habilitadas poderão escolher imóveis novos ou usados, com valor de até R$200 mil. A Caixa é responsável pela gestão técnica e financeira da iniciativa, enquanto o Ministério das Cidades prepara as portarias que vão regulamentar o processo de atendimento habitacional.

A modalidade Compra Assistida permite que proprietários de imóveis prontos para ocupação imediata ofereçam as unidades ao programa. Após o cadastro, a Caixa analisa a documentação e realiza a avaliação do imóvel. Em seguida, as famílias convocadas, conforme listas elaboradas pelo poder público local, poderão escolher entre as opções disponíveis.

Depois da escolha, o banco entra em contato com o proprietário para formalizar o contrato de transferência do imóvel ao beneficiário.

Podem cadastrar imóveis no programa pessoas físicas, pessoas jurídicas e construtoras que possuam unidades novas ou usadas disponíveis para venda. Os imóveis precisam estar liberados para negociação e aptos para ocupação imediata.

O cadastro deve ser feito pelo site disponibilizado pela Caixa para a região da Zona da Mata.

