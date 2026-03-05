Moradores de Juiz de Fora poderão solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após as fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro e levaram ao decreto de calamidade pública. O benefício, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, foi estendido para todo o município.

Cada trabalhador poderá sacar até R$6.220 de contas vinculadas ao FGTS. Para ter acesso ao recurso, é necessário possuir saldo no fundo e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O saque calamidade é uma das medidas adotadas após desastres reconhecidos oficialmente, permitindo que trabalhadores utilizem parte do saldo do fundo para lidar com prejuízos causados por eventos extremos.

A orientação é que os moradores não procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) apenas para atualizar o Cadastro Único. Segundo informado, os benefícios emergenciais destinados às famílias atingidas pelas chuvas serão concedidos mesmo que o cadastro esteja desatualizado.

