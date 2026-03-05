A Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cecília voltou a funcionar normalmente nesta quinta-feira (5), em Juiz de Fora, após ter os atendimentos interrompidos devido aos impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

Segundo a Prefeitura, os serviços foram retomados na própria unidade, permitindo novamente o atendimento regular da população da região.

Já a UBS Alto Grajaú continua operando de forma provisória em outro local. Os atendimentos estão sendo realizados na Igreja Nossa Senhora do Líbano, enquanto a situação da unidade original não é totalmente normalizada.

