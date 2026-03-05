Motoristas voltaram a circular por dois importantes trechos viários de Juiz de Fora após a liberação do trânsito na Rua Monsenhor Gustavo Freire, no bairro Dom Bosco, e na Avenida Senhor dos Passos, no Parque das Águas.

A Rua Monsenhor Gustavo Freire volta a funcionar como ligação entre a região central e a Cidade Alta, ampliando as alternativas de deslocamento para quem circula entre essas regiões da cidade.

Já na Avenida Senhor dos Passos, o trânsito foi liberado nos dois sentidos após a realização de reparos na pista. O serviço incluiu a calafetação de trincas identificadas no asfalto, medida considerada necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

As duas vias haviam sido afetadas após os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nas últimas semanas. Com a conclusão dos serviços, o fluxo de veículos foi retomado normalmente nos locais.

