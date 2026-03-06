O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade de perigo potencial para Juiz de Fora nesta sexta-feira (6). O aviso é válido entre 0h01 e 23h59.

De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Apesar do grau de severidade considerado potencial, o alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

