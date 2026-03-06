Uma unidade móvel do programa federal "Agora Tem Especialistas", do Ministério da Saúde, começa a realizar exames de tomografia em Juiz de Fora nesta sexta-feira (6). O equipamento está instalado na Praça Tarcísio Delgado, conhecida como antiga Praça Antônio Carlos (PAC), na região central da cidade.

Os atendimentos começaram às 7h e, neste primeiro momento, serão destinados apenas a pacientes que já possuem agendamento pelo sistema de regulação do SUS no município.

De acordo com a programação, a unidade tem capacidade para realizar 57 exames por dia, com oferta de 14 tipos diferentes de tomografia. A estrutura deve permanecer na cidade por 30 dias, podendo ter o período ampliado conforme a demanda.

Entre os exames disponíveis estão tomografias de crânio, tórax, abdômen, pelve, pescoço, coluna cervical, torácica e lombossacra, além de exames de articulações e membros superiores e inferiores. Também serão realizados exames de seios da face, mediastino e sela túrcica.

A proposta do programa é ampliar o acesso da população a exames especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir a fila de espera por esse tipo de procedimento.

