Morreu nesta sexta-feira (6), em Juiz de Fora, Marinette Bitluff, conhecida popularmente como “Tia da Buxinha”. Ela tinha 74 anos e morreu em decorrência de um câncer no pulmão.
Figura bastante conhecida na região central da cidade, Marinette ficou marcada pela presença constante no Calçadão da Rua Halfeld, onde vendia buchinhas de cabelo. Quem passava pelo local com frequência já havia visto ou ouvido a “Tia da Buxinha”, conhecida também pelo jeito espontâneo e pelas discussões bem-humoradas que viraram marca registrada nas ruas.
O velório e o sepultamento estão previstos para ocorrer ainda nesta sexta-feira (6), às 16h, no Cemitério Parque Municipal, em Juiz de Fora.