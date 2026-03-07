Uma rede de arrecadação de donativos segue mobilizada em Juiz de Fora para atender famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas em fevereiro. Entre os itens considerados mais necessários neste momento estão fórmulas infantis (leite artificial), fraldas, materiais de higiene pessoal, principalmente escovas de dentes, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.

As doações recebidas são organizadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e, depois, repassadas a instituições que participam da chamada Mesa da Cidadania. Essas entidades fazem a distribuição diretamente nas comunidades atingidas.

Segundo a prefeitura, as organizações parceiras mantêm contato direto com moradores das áreas afetadas, identificam as necessidades mais urgentes e retiram os materiais para entrega imediata. A estratégia busca acelerar o atendimento às famílias que ainda enfrentam dificuldades após os danos causados pelas chuvas.

De acordo com o secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, a articulação entre poder público e entidades sociais tem sido fundamental para garantir que os donativos cheguem às pessoas atingidas. Ele afirma que mais de 100 instituições participam da rede de apoio.

Pontos de doação

Diversos locais da cidade estão recebendo doações. O principal ponto para grandes volumes funciona na empresa Zamed, na Avenida Doutor Antônio Firjam, 975, no Distrito Industrial. O espaço recebe donativos de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, e aos sábados, das 7h às 16h.

Também há pontos de coleta no prédio sede da Prefeitura, na Avenida Brasil; na Casa da Mulher, no bairro Vitorino Braga; no Shopping Jardim Norte; na Unimed Juiz de Fora; no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais; em todas as lojas dos Supermercados Bahamas; no Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora; na Igreja Metodista em Bela Aurora; no UniAcademia; no Independência Shopping; na AACI; na Secretaria Especial de Igualdade Racial; na Loja Maçônica; no Mister Shopping; na Souza Gomes Imóveis; no Trade Hotel; no Shopping Alameda; no restaurante Salvaterra; na praça de pedágio de Simão Pereira, na BR-040; no Sesc Mesa Brasil; no Colégio Adventista de Juiz de Fora; na ADRA Juiz de Fora; em lojas da rede Sr. A Granel; em agências Sicredi; na Creche Arco-Íris e no estabelecimento Mana Poke.

Paróquias e igrejas de diferentes regiões da cidade também estão recebendo doações e participando da mobilização de apoio às famílias atingida

