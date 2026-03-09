O Vacimóvel vai percorrer diversas praças e espaços públicos de Juiz de Fora ao longo do mês de março para ampliar o acesso da população às vacinas. A unidade móvel estará em locais de grande circulação da cidade com aplicação de imunizantes do calendário nacional para diferentes faixas etárias.

Os atendimentos serão realizados sempre das 9h às 16h. A programação começa nesta segunda (9), na Praça Vovó Elvira, no bairro Linhares. No dia 11, a ação acontece na Praça Jarbas Santos, em São Mateus. No dia 12, o Vacimóvel estará na Praça Agassis, no Mariano Procópio, e no dia 13, na Praça da Igreja Melquita, no bairro Paineiras.

No dia 16 de março, o atendimento será realizado no Parque Halfeld, no Centro. No dia 17, a unidade móvel segue para a Praça da Casa da Mulher, no Vitorino Braga. Já no dia 18, o Vacimóvel estará na Praça Dr. Dirceu de Andrade, no Cascatinha. No dia 19, a vacinação ocorre na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, antiga Praça do PAC. A programação termina no dia 20 de março, na Praça Deputado Clodesmidt Riani, no Santa Cruz Shopping.

Para receber a vacina, é recomendado apresentar um documento de identidade e o cartão de vacinação. Caso a pessoa não esteja com o cartão, o atendimento ainda pode ser realizado mediante informações como CPF e data de nascimento.

Entre as vacinas disponíveis no Vacimóvel estão as doses contra Covid-19, sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), febre amarela, hepatite B, HPV, meningite, além de imunizantes contra difteria, tétano e coqueluche. Também está disponível a vacina contra bronquiolite para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

A vacinação também continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Juiz de Fora, de segunda a sexta-feira a partir das 9h e aos sábados, das 8h às 11h. Nas unidades é possível atualizar o cartão de vacinação e receber outras doses previstas no calendário de imunização.

