Moradores do bairro Graminha, em Juiz de Fora, cobram uma solução definitiva para o acesso à comunidade após o protesto realizado na noite da última sexta-feira (6), quando um trecho da Avenida Rio Branco, próximo ao trevo do Carrefour, foi fechado temporariamente.

A manifestação ocorreu devido à interdição total do acesso ao bairro, situação que tem causado dificuldades de deslocamento para os moradores. Segundo relatos, a falta de uma rota direta tem afetado principalmente casos de emergência.

Uma moradora relatou que a mãe precisou percorrer cerca de 33 quilômetros para conseguir atendimento médico durante uma crise renal, utilizando o acesso pela rodovia União Indústria.

“A gente quer uma solução. Minha mãe estava com crise renal e teve que andar 33 quilômetros para passar pela União Indústria e conseguir atendimento. Se uma pessoa passar mal e precisar de resgate, ela morre? É isso que a gente quer saber”, afirmou.

O protesto terminou após a chegada da polícia, que conversou com os manifestantes. Depois do diálogo, os moradores liberaram a via. Durante a manifestação, nenhum representante de órgãos municipais esteve no local.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o bairro Graminha conta atualmente com atendimento por meio de micro-ônibus, medida emergencial adotada para garantir o acesso da população enquanto persistem as restrições de mobilidade causadas pelos danos provocados pelas chuvas.

A administração municipal também afirmou que a retomada do acesso completo e do itinerário regular do transporte coletivo depende da estabilização do morro e das condições de segurança da via. Segundo a Prefeitura, a liberação total só poderá ocorrer após avaliação técnica dos órgãos competentes, especialmente da Defesa Civil, responsável por verificar a estabilidade do terreno e autorizar o retorno seguro da circulação.

De acordo com o Executivo municipal, a situação segue sendo monitorada e medidas emergenciais continuam sendo adotadas para garantir o deslocamento dos moradores, tendo como prioridade a segurança da população.

