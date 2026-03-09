A semana deve começar com tempo instável em Juiz de Fora, com previsão de pancadas de chuva e aumento da nebulosidade ao longo dos próximos dias. A instabilidade está relacionada ao avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, combinada com o calor e a alta umidade na região.

Nesta segunda-feira (9), a previsão indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas em alguns períodos do dia. As temperaturas devem variar entre 19 °C e 24 °C na cidade.

De acordo com os meteorologistas, esse cenário deve se repetir durante a semana, com pancadas típicas de verão, principalmente no período da tarde e da noite. A presença de nuvens mais densas também tende a reduzir a incidência direta de sol, mantendo o clima mais ameno.

A tendência é que os termômetros apresentem queda gradual nos próximos dias. Na quinta-feira (12), por exemplo, a temperatura máxima pode ficar em torno de 20 °C, reflexo da maior cobertura de nuvens e da influência da frente fria sobre a região.

Mesmo com a chuva prevista, os especialistas ressaltam que o comportamento típico desta época do ano inclui períodos de sol intercalados com pancadas rápidas, características comuns do verão na Zona da Mata mineira.

