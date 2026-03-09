Juiz de Fora recebeu nesta segunda-feira (9) a visita do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, além de outros representantes do Governo Federal. A comitiva ministerial esteve em áreas afetadas pela tragédia, como o Morro do Cristo e Avenida Engenheiro Gentil Forn, e finalizou a agenda no prédio-sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), antes de seguir para Ubá.

Após visita da comitiva ministerial, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou, em coletiva de imprensa, que o Governo Federal atuará em diversas frentes para apoiar a recuperação da cidade. Segundo ele, as ações estão divididas entre medidas imediatas, voltadas ao reparo de danos com prazo de execução de até seis meses, e intervenções estruturantes, que exigem projetos mais complexos e investimentos maiores e que deverão ser incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento.

De acordo com o ministro, equipes técnicas iniciam os trabalhos de avaliação detalhada das áreas atingidas para dimensionar as intervenções necessárias.“Fomos às áreas atingidas. Sabemos que temos os contratos do PAC já em andamento e também os recursos para três encostas. Também sabemos que os valores de encostas são insuficientes para responder ao tamanho do desastre e ainda não temos a dimensão desses valores. O trabalho dos especialistas começa amanhã, de forma técnica, detalhada, com sondagens e equipamentos para que a gente possa fazer essa ação de forma eficiente”, afirmou Rui Costa.

Em Juiz de Fora, até o momento, cerca de R$ 52 milhões já foram solicitados pela Defesa Civil municipal ao Governo Federal para a execução de ações emergenciais de resposta aos impactos da tragédia.

Governo anuncia auxílio emergencial de R$ 7.300 para as famílias atingidas pela tragédia

Na sexta-feira, 6, o Governo anunciou que as famílias de Juiz de Fora atingidas poderão receber auxílio emergencial de R$ 7.300 por família . Além do auxílio direto, o Governo também criou uma linha de crédito de R$ 500 milhões destinada à reestruturação econômica das cidades atingidas na região.

O auxílio de R$ 7.300 por família não será considerado renda para fins de cálculo ou acesso a programas sociais. Dessa forma, o recebimento do benefício não interfere em programas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e o Cadastro Único para Programas Sociais. O recurso poderá ser utilizado na aquisição de itens perdidos na tragédia.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também destacou durante a coletiva que o Governo Federal atua na cidade com diferentes frentes de apoio, incluindo saúde, assistência social e habitação.

“O Governo federal está cumprindo rigorosamente a resposta de restabelecimento de serviços, com a força SUS e a força SUAS no restabelecimento da prestação de serviço público. Estamos aqui com uma sala do Governo em Juiz de Fora e atuando na habitação, na compra assistida, no auxílio emergencial, em todas as frentes. O que couber no campo de reestruturação nós iremos acelerar, e o que depender de estudos mais aprofundados também será conduzido com todo o cuidado necessário”, afirmou também durante a coletiva.

Linha de crédito para retomada

A linha de crédito de até R$ 500 milhões foi instituída por meio de medida provisória assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira, 6. Os financiamentos serão operacionalizados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

Compra assistida

Outra medida anunciada é a modalidade de compra assistida, voltada a famílias em situação de vulnerabilidade. O programa habitacional, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, possibilita a aquisição de imóveis prontos para moradia, com subsídio integral do Governo Federal para imóveis com valor máximo de R$ 200 mil.

O banco também atua na viabilização de condições para que proprietários de imóveis disponíveis para ocupação imediata possam ofertá-los ao programa, intermediando o processo de transferência de propriedade aos beneficiários.

