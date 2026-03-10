A cobrança da Área Azul, sistema de estacionamento rotativo pago de Juiz de Fora, foi retomada nesta terça-feira (10), após 10 dias de suspensão provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Com a volta do serviço, motoristas que utilizarem as vagas nas áreas onde o sistema funciona voltam a precisar pagar a tarifa. Os valores são de R$ 3,45 para carros e R$ 1,65 para motos.

A Área Azul funciona principalmente em regiões com grande circulação de veículos e alta demanda por estacionamento. O objetivo do sistema é organizar o uso das vagas e garantir maior rotatividade de carros, permitindo que mais motoristas consigam estacionar por períodos curtos nessas áreas da cidade.