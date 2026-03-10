O Parque da Lajinha e o Parque Municipal voltam a receber visitantes nesta terça-feira (10) em Juiz de Fora, após permanecerem fechados por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de fevereiro e levaram à decretação de estado de calamidade pública.

No Parque da Lajinha, a reabertura ocorre de forma parcial. Neste primeiro momento, as trilhas continuam interditadas devido ao risco de queda de galhos e árvores, além da possibilidade de deslizamentos. Estão liberadas para visitação as áreas em frente ao lago, os brinquedos infantis, o coreto, o pergolado, a via de acesso ao espaço multiuso e o antigo campo de futebol.

Localizado na Avenida Deusdedith Salgado, no bairro Teixeiras, o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. A entrada é gratuita.

Já o Parque Municipal, no bairro Nova Califórnia, também retoma o funcionamento a partir desta terça-feira. Com a reabertura, voltam as visitas do público e as atividades dos projetos esportivos e culturais realizados no local.

O espaço havia sido fechado temporariamente e passou por avaliação das condições estruturais antes da retomada das atividades.

O Parque Municipal fica na Rua do Contorno, número 8, e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h. Para quem utiliza transporte público, o local é atendido pelas linhas 520 Aeroporto, 531 Nova Califórnia e 537 Jardim da Serra.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (32) 3241-6532 e (32) 3690-3655 ou pelo perfil oficial do parque nas redes sociais.

