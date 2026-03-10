Uma mulher de 42 anos foi resgatada na manhã desta terça-feira (10) após perder o controle da direção, sair da pista e cair com o carro em um talude de aproximadamente 100 metros no bairro Parque das Águas, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo desceu pela encosta, capotou durante a queda e parou no fundo do barranco apoiado sobre as quatro rodas. A motorista ficou presa dentro do automóvel e foi retirada consciente, porém confusa, com lesões na região da cabeça.

Para realizar o resgate, os bombeiros primeiro estabilizaram o veículo e imobilizaram a vítima. Em seguida, montaram um sistema com cordas para retirar a mulher com segurança pela encosta até a pista.

Após ser retirada do local, ela foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu, que prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou para uma unidade hospitalar.

