Estão abertas as inscrições para comissões interessadas em organizar eventos agropecuários em Juiz de Fora em 2026, como torneios leiteiros e encontros de cavaleiros e amazonas. O prazo começou nesta terça-feira (10) e segue até 23h59 do dia 17 de março.

O cadastro pode ser feito pela internet, na plataforma Prefeitura Ágil, ou presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que funciona na Avenida Barão do Rio Branco, 3520, no bairro Passos. O atendimento presencial ocorre em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 16h30.

Podem participar comissões organizadoras formadas por integrantes de associações de produtores rurais ou de moradores da localidade onde o evento será realizado. Cada grupo deve ter pelo menos seis integrantes.

Entre as regras do processo, está a proibição de inscrever o mesmo animal em mais de um evento agropecuário. Também é obrigatório que os animais estejam identificados com brincos numerados. Nos casos de torneio leiteiro, a lista dos animais participantes deve ser enviada à secretaria com pelo menos 30 dias de antecedência.

No momento da inscrição, as comissões precisam apresentar documentos de identificação e CPF dos integrantes, comprovante de residência e um croqui do local do evento, com a indicação das estruturas previstas, como tendas, palco, banheiros, parque de diversão e gradis.

Os eventos agropecuários são realizados há mais de 30 anos em distritos e comunidades rurais de Juiz de Fora, com apoio do município. As atividades incluem torneios, cavalgadas e encontros que reúnem produtores e moradores, além de movimentar o comércio local e valorizar a produção rural da região.