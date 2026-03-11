Linhas do transporte coletivo que passam pela Estrada União Indústria (BR-267) voltam a circular pelo trecho a partir desta quarta-feira (11), em Juiz de Fora. O trajeto havia sido desviado por segurança para a Alameda Ilva Mello Reis, no bairro Santo Antônio. Com a liberação da via, os ônibus retomam o itinerário original.

Entre as linhas que voltam a circular pela estrada estão 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 313, 315 e 335.

A linha 300, Campo Alegre / Via Granjas Primavera, também retoma o atendimento, mas ainda com restrição. O percurso será realizado apenas até a garagem de uma usina de concreto próxima ao bairro.

Já a linha 212, Graminha / Via União Indústria / Getúlio Vargas, passa a operar com um trajeto alternativo otimizado para atender o bairro. O itinerário segue pela Avenida Brasil, Avenida Francisco Valadares, Estrada União Indústria (BR-267) e Avenida Joaquim Vicente Guedes.

A liberação da via ocorreu após uma força-tarefa de equipes municipais que realizaram serviços de limpeza e poda de árvores na região, em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela rodovia. Participaram dos trabalhos servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav), além de agentes de trânsito responsáveis pelo controle do fluxo durante a operação das máquinas.

Outras linhas do transporte coletivo continuam operando com desvios temporários em diferentes pontos da cidade.

As linhas 413, 415, 420, 423, 425, 427, 428, 429 e 435, que passam pela Rua Diva Garcia, seguem com alteração no sentido bairro/centro, acessando a Rua Luiz Fávero e seguindo para o Centro pelo bairro Marumbi. No sentido contrário, não houve mudança.

Já as linhas 525, 530, 531, 533, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 547, 548 e 599, que utilizam a Estrada Engenheiro Gentil Forn, continuam com desvio pelo campus da UFJF. No sentido bairro/centro, os ônibus entram pelo Portão Norte, passam pelo Anel Viário da universidade e saem pelo Portão Sul, seguindo pela Avenida Presidente Itamar Franco até o Centro. No trajeto inverso, o caminho é realizado no sentido contrário.

As linhas 600, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 622, 626 e 647, que passam pela Rua Bernardo Mascarenhas, na chamada Curva da Miséria, continuam operando com desvio pelo bairro Monte Castelo, tanto na ida quanto na volta.

Informações atualizadas sobre horários, previsão de chegada e alterações nos itinerários podem ser consultadas no aplicativo Cittamobi, que também envia alertas aos usuários em caso de novas mudanças no transporte coletivo.

