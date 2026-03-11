Um incêndio atingiu uma residência na madrugada desta quarta-feira (11) no bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora. O fogo começou por volta de 1h30, em um imóvel localizado na Rua Luiz Basílio Castor. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estavam concentradas na sala do primeiro pavimento da casa e não se espalharam para outros cômodos. As equipes realizaram o combate ao fogo e, em seguida, o trabalho de rescaldo para evitar que o incêndio voltasse a se intensificar.

Moradores informaram aos bombeiros que a suspeita é de que o incêndio tenha começado após o uso de uma vela.

O imóvel possui dois pavimentos com moradias separadas. Durante a avaliação do local, os militares identificaram desplacamento de revestimento em paredes e no teto da área atingida, provocado pelo calor das chamas.

Por causa dos danos estruturais, a Defesa Civil foi acionada para realizar uma vistoria técnica no imóvel e avaliar as condições de segurança da construção.

