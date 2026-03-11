O Procon de Juiz de Fora está com inscrições abertas para um curso gratuito de educação financeira e orçamento familiar. A capacitação é voltada a consumidores que desejam aprender a organizar melhor as finanças, planejar gastos e adotar hábitos financeiros mais saudáveis. As inscrições podem ser feitas até 13 de março.

O curso será realizado entre os dias 16 e 20 de março, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon no município. Ao final da capacitação, os participantes receberão certificado de participação.

Durante os encontros, serão abordados temas como controle de despesas, planejamento financeiro familiar e consumo consciente, com orientações práticas para ajudar os participantes a melhorar a gestão do orçamento doméstico.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line ou pelo telefone (32) 2104-8702.

Curso | Educação | Educação financeira | inscrições | Procon