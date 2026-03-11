O corpo de um homem com idade aparente de cerca de 50 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira (11) em uma área de difícil acesso no bairro São Pedro, em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava em uma área às margens de um córrego, em um desnível aproximado de seis metros abaixo do nível da rua.

No local estavam equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil, que realizaram os trabalhos técnicos para apurar as circunstâncias da morte.

Para a retirada do corpo, foram utilizadas técnicas de salvamento em altura e equipamentos de segurança, devido à dificuldade de acesso ao ponto onde a vítima foi encontrada.

Após a remoção, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que deu sequência aos procedimentos da ocorrência.

Tags:

Corpo | Encontrado