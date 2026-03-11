Um homem de 33 anos foi levado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) após inalar fumaça enquanto ajudava a combater um incêndio em uma residência vizinha, no bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o fogo pode ter começado a partir de um celular que estava carregando, mas não foi possível confirmar se essa foi a causa do incêndio.



Antes da chegada das equipes, os moradores conseguiram controlar as chamas utilizando baldes com água, evitando que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa ou para imóveis vizinhos. Quando os bombeiros chegaram ao local, foi necessário apenas realizar o trabalho de rescaldo e orientação.

Durante a ocorrência, o homem de 33 anos inalou fumaça ao ajudar o vizinho a combater o incêndio e apresentou leve dificuldade respiratória. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhado ao HPS para avaliação médica.

Fumaça | incêndio