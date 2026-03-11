A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta quarta-feira (11) a demolição de oito casas localizadas em área de risco na Rua Valdomiro Eloi do Amaral, no bairro Cruzeiro do Sul. A medida foi tomada após avaliação técnica da Defesa Civil, que apontou risco estrutural nos imóveis, localizados na crista de um talude, situação que poderia provocar novos deslizamentos e até impactar a região do Graminha.

Antes da demolição, as famílias estão sendo procuradas pelas equipes da prefeitura para retirar seus pertences com segurança, com acompanhamento da Defesa Civil. A área é isolada durante o trabalho para evitar riscos a moradores, pedestres e trabalhadores.

De acordo com o município, após a conclusão das demolições será realizada limpeza das ruas, etapa considerada necessária para permitir a retomada do trânsito nas áreas afetadas.

A prefeitura orienta que moradores evitem circular nas proximidades das áreas interditadas e respeitem a sinalização e as orientações das equipes de segurança.

As demolições fazem parte das medidas adotadas pelo município para monitoramento de áreas de risco, intensificadas após os deslizamentos registrados recentemente na cidade. A administração informou ainda que novas demolições poderão ocorrer, caso sejam identificados outros imóveis com risco estrutural durante as vistorias realizadas pela Defesa Civil.

demolição | Deslizamento