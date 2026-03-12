Um vagão ferroviário abandonado pegou fogo na noite desta quarta-feira (11) na área da antiga Estação Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura era utilizada por usuários de drogas, que mantinham no interior do vagão materiais recicláveis acumulados, o que pode ter contribuído para a propagação do incêndio.



Quando as equipes chegaram ao local, o vagão já estava sendo consumido pelo fogo. Os militares realizaram o combate utilizando uma linha direta de água, conseguindo controlar a situação e evitar que o incêndio se espalhasse para outras estruturas próximas.



Após a extinção do fogo, foi realizado o trabalho de rescaldo, procedimento necessário para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir que não houvesse reignição. Durante a operação, foram utilizados aproximadamente mil litros de água.



Não houve registro de vítimas, e a área permaneceu sob responsabilidade do vigia que atua no local.