Quatro creches parceiras e cinco escolas municipais de Juiz de Fora vão retomar as atividades entre esta quinta-feira (12) e a próxima segunda-feira (16), após terem suspendido o atendimento por causa dos impactos das chuvas e das avaliações de segurança realizadas pela Defesa Civil.

Ainda nesta semana voltam a funcionar a Creche Comunitária Prefeito Olavo Costa, a Creche Comunitária Dona Maria Braga e a Creche Comunitária Eneida de Carvalho Carapinha. Já na segunda-feira (16), o atendimento será retomado também na Creche Obras Sociais do Bom Pastor.

No mesmo dia, cinco escolas municipais reabrem as portas para os alunos, a Escola Municipal Bom Pastor, Escola Municipal Áurea Nardelli, Escola Municipal Rocha Pombo (CAIC), Escola Municipal Georg Rodembach e Escola Municipal Carlos Alberto Marques (Prédio Anexo).

As unidades estavam com atividades suspensas enquanto passavam por avaliações das condições estruturais e do entorno, após os problemas registrados na cidade durante o período de chuvas.

Apesar das reaberturas, sete escolas da rede municipal ainda permanecem sob análise da Defesa Civil, podendo passar por intervenções estruturais ou até mudança temporária de local. São elas: Escola Municipal Antonio Faustino da Silva, Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves, Escola Municipal Lyons Centro, Escola Municipal Murilo Mendes, Escola Municipal Santa Cândida, Escola Municipal Santa Catarina Labouré e Escola Municipal Vereador Marcos Freesz.

