A organização da Festa Country de Juiz de Fora informou que a edição do evento prevista para maio deste ano não será realizada. A decisão foi tomada em razão da situação de calamidade pública enfrentada por Juiz de Fora e municípios da região após as fortes chuvas registradas nas últimas semanas.

De acordo com a organização, a Festa Country é um evento de grande porte, que exige planejamento e produção complexos. Os impactos provocados pelas chuvas afetaram diretamente o cronograma de preparação e lançamento do evento, o que levou à suspensão de todas as ações relacionadas à edição deste ano.

Em nota, os organizadores destacaram que, diante do momento vivido pela cidade, a prioridade é respeitar o contexto atual e as necessidades da comunidade. A avaliação é de que realizar o evento em condições limitadas poderia comprometer a experiência tradicional oferecida ao público.

A organização também manifestou solidariedade às pessoas afetadas pelas chuvas e reforçou apoio ao período de reconstrução enfrentado pelo município.

A expectativa é que a próxima edição da Festa Country de Juiz de Fora seja realizada em 2027.