A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Receita Federal, ao longo da última semana, realizaram o mapeamento aéreo no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O trabalho teve como objetivo produzir imagens destinadas à Defesa Civil, para auxiliar no processo de georreferenciamento de áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro deste ano.

A atividade contou com a utilização de drone de alta performance, equipamento pertencente à Receita Federal, operado de forma integrada por equipes das duas instituições. Por meio da tecnologia, foram captadas imagens detalhadas do município, permitindo a geração de dados geoespaciais que irão subsidiar análises técnicas e ações de planejamento da Defesa Civil.

Plano de mitigação

As fortes chuvas registradas no último mês provocaram graves impactos em Juiz de Fora e região, resultando em 65 vítimas fatais e deixando cerca de oito mil pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Nesse contexto, o levantamento aerofotogramétrico se torna uma ferramenta estratégica para apoiar o trabalho dos órgãos responsáveis pela avaliação dos danos e pela definição de medidas de mitigação de riscos e reconstrução.

Trabalho integração

De acordo com chefe do 4º Departamento em Juiz de Fora, delegado-geral Eurico da Cunha Neto, a atuação integrada da PCMG e Receita Federal ampliou a capacidade de resposta diante do cenário provocado pelas chuvas.

"A utilização de aeronaves remotamente pilotadas permite obter imagens com alto grau de precisão e abrangência territorial. Esse material será encaminhado à Defesa Civil, contribuindo para o georreferenciamento das áreas afetadas e para o planejamento das ações necessárias diante dos impactos causados pelas chuvas", reforçou o delegado.