A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 89 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (12) durante uma abordagem na BR-267, na altura do km 130, em um trecho próximo a Juiz de Fora. Três homens, de 27, 28 e 30 anos, foram levados para a delegacia após a ação.

Segundo a PRF, os policiais abordaram dois veículos que seguiam no sentido Juiz de Fora, um VW Polo e um VW Polo Sedan. Durante a fiscalização no primeiro carro, os agentes encontraram 75 tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 89 quilos da droga.

O motorista do Polo, de 27 anos, informou aos policiais que faria o transporte da carga até Juiz de Fora e que receberia R$5 mil pelo serviço. Ele também afirmou que não sabia qual seria exatamente o conteúdo transportado.

Ainda de acordo com a PRF, dentro do veículo foi encontrado um galão de combustível. O homem relatou que o recipiente seria utilizado pelo outro carro que o acompanhava na viagem, o VW Polo Sedan, ocupado por dois homens, de 28 e 30 anos, que também foram abordados.

Os dois veículos, os três suspeitos, a droga e aparelhos celulares foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora, onde o caso foi registrado.

